Patricia MATHIEU

INGENIEUR INFORMATIQUE - ANGLAIS COURANT - CERTFIEE ITIL

• Gestion de projets techniques et d’infrastructure : coordination avec prestataires et équipes internes.

• Administration de systèmes et support dans le respect des indicateurs de niveau de service.

• Mise en œuvre – administration progiciels de gestion dans une démarche de qualité et sécurisation.

• Négociation contrats logiciels, matériels, prestations et maintenance – Suivi et optimisation.

INTERESSEE PAR POSTE SIMILAIRE OU EVOLUTION VERS URBANISATION DES SI





Mes compétences :

Architecture

Artémis

Automator

Axway

BRMS

Cartographie

CLP

COBOL

Communication

DB2

DB2 400

Fiabilité

Gestion de projets

ISeries

Isilog

MEGA

Microsoft SQL

OS400

PACBASE

Pragmatisme

Qualité

Reporting

SAN

Sentinel

Synon