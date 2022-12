Patricia ROUX

J'aime travailler en équipe et jouer de la complémentarité de mes équipiers.Je suis plutôt du style dynamique et réactive mais cela n'empêche pas une bonne organisation et de la rigueur car je n'aime pas perdre mon temps.

Je puise ma motivation au sein d'autrui car les échanges même difficiles sont souvent constructifs.

A mon sens c'est l'homme ou la femme qui font la différence, la technique n'est qu' un outil nécessaire mais un outil.

J'ai la chance d'être "multi-casquettes",et pour moi la diversité n'a pas de prix, ne laissant pas de place à la routine, ennemi numéro un à mes yeux.

Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences et mes qualités managériales au service d'une équipe logistique , ou en tant que formateur pour adultes en vente par exemple,ou encore en qualité de responsable de secteur d'aide à domicile...

J' ai envie d'apprendre encore et d'évoluer dans un milieu différent que celui connu jusqu'alors.Je dois saisir l'opportunité de travailler dans un nouvel environnement ,il faut simplement se donner les moyens d'y parvenir!



Mes compétences :

Vente

Autonomie

Management opérationnel