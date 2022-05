Patricia TAM

Ce qui me caractérise le plus c'est le goût de la vie, l'énergie, les challenges, les relations humaines, l'attitude positive, mon charisme, ma générosité mais aussi et surtout mon intégrité !



Forte personnalité, attachante, je milite pour les rapports authentiques et les causes qui donnent un sens à ma vie, notamment la cause animale !



Je n'apprécie pas la superficialité, le mauvais goût quel qu'il soit, l'indélicatesse et la vulgarité !



J'aime ce qui est beau particulièrement le reflet de l'âme, les couleurs vives, rendre service, m'émerveiller devant la nature, l'humour et la fantaisie !



Chaque jour j'essaye d'entendre la voix de mon cœur pour améliorer et nourrir toujours et encore la connaissance de mon âme pour enrichir mes relations aux autres !



Mes compétences :

Obstinée et leader ship

Management

Image professionnelle

Maturité personnelle

Charisme et autonomie

Energie

Intuitive et spontannée

Vitalité et bien être

Audace et dynamisme

Expérience pro

Organisation professionnelle

Vitaminée

Positive

Rigueur