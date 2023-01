Patrick ASSOUNE

Mon activité se partage entre mon cabinet de ville,les consultations à l'hopital,les animations d'enseignement postuniversitaires et universitaires pour plusieurs diplômes ainsi que les missions confiées par l'industrie pharmaceutique.



Les champs d'activité dans lesquels je dispense mon expérience et mes compétences sont l'Anesthésie-Réanimation,la Douleur,l'Hypnose et la Psychiatrie,tant sur le plan clinique que stratégique ou médico-Marketing.



J'ai pu acquérir cette expérience industrielle grâce à la direction d'un département marketing au sein d'un laboratoire pharmaceutique international pendant 10 ans,tout en conservant mon activité hospitaliere à temps partiel.



Mes compétences :

Anesthésie

Anesthésie Réanimation

Communication

Communication institutionnelle

Formation

Hypnose

Réanimation