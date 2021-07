Patrick BADOL

BADOL Patrick



44 Loire Atlantique

Port : 06.99.48.09.59

Email : badol.patrick@orange.fr









Responsable Recouvrement







Compétences :



-Gestion du risque client, ouverture des comptes avec analyse de la solvabilité du client et suivi des lignes de crédit.

-Reporting mensuel, Dso, analyse de la balance agée.

-Gestion des commandes clients : ouverture des comptes clients, suivi de lencours, blocage et déblocage des commandes.

-Suivi des litiges auprès des commerciaux jusquà résolution des dossiers, mise au contentieux.

-Recouvrement : relance téléphonique et écrite, suivi des règlements.

-Gestion du contrat daffacturage, cession des balances clients, suivi du financement et du contrat dassurance crédit.

-Supervision dune équipe de 4 personnes.

-Gestion d'un partenaire recouvrement.



Expérience professionnelle :



Econocom Products And Solutions, Adjoint Crédit Recouvrement, à partir de 2003.

Ares, comptable (comptabilité clients) de juillet 1998 à juin 2003

Link International (comptabilité clients) davril 1997 à juin 1998.

Intérim (divers mission) de mars 1995 à décembre 1996.

Téléservice (commerciale) septembre 1993 à décembre 1994.

Transport Miro (comptabilité clients et fournisseurs) décembre 1991 à juillet 1993.

Profil candidat : Excellent relationnel, ouvert et diplomate, aptitude à négocier, faculté à prendre des décisions rapidement, autonome.



FORMATION

2013 Formation Altares Analyse financières.

1997 Formation Ifocop (institut de formation commerciale permanente à paris

1990 Brevet détudes Professionnelles 1er degré de comptabilité niveau Bac.



Logiciels :

Sap ; Word ; Excel ; Arcole compta.

mise en place de procédure de sécurité de ligne de crédit, Paramétrage des cessions de balance.



Mes compétences :

Recouvrement de créances