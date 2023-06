Patrick BENOIT

10, rue de la Forge 28200 Saint-Christophe



Né le 03.09.1963



06.16.11.84.13



patrick.benoit@wanadoo.fr



Responsable Commercial

Expériences professionnelles

CABINET HAYE - COURTAGE D'ASSURANCES

10, rue de Maubeuge-75009 PARIS

Assurances Collectives / TNS / ENTREPRISES / Santé, Prévoyance, Retraite / PEE / PERCO

Assurances Prêt Immobiliers / Contrat assurances VIE pour prêts immobiliers.

Assurances VIE / Retraites / Placements

Gestion de Patrimoine

Optimisation fiscale



De 2010 à 2012



Responsable du développement Commercial / Groupe PREVOIR



Prévoyance-Santé-Epargne-Retraite



• Animation et accompagnement des nouveaux entrants pour les former à la commercialisation des différents contrats d’assurances-vie



• Action sur les régions de Marseille, Toulouse, Montauban, Poitiers, Charleville-Mézières, Sedan et Cergy-Pontoise

De 2009 à 2010



Directeur Commercial / Concession GROSFILLEX

·Réorganisation des Show- rooms existants sur les villes de Coignières et de Chambourcy et ouverture de nouveaux Show-rooms.

·Recrutement et formation de la force de vente

·Suivi technique des réalisations commerciales

·Reporting auprès de la direction générale au siége socia

CA moyen 350 K€ / MOIS

De 2008 à 2009



Directeur de région IDF / AMBIO-France

Energies renouvelables / PAC + Photovoltaïque

·Développement du secteur Ile de France

·Réorganisation des 2 agences existantes sur les départements du 77 & 95

·Création et ouverture des agences sur les départements du 78 & 91

·Recrutement et formation de la force de vente

·Suivi technique des réalisations commerciales

·Reporting auprès de la direction générale au siége social à Aix en Provence

CA moyen 400 K€ / MOIS

De 2001 à 2008



Directeur d’agence / Hertz- Lease / Groupe FORD puis ALD-Automotive / Groupe Société Générale



Location Longue Durée de flotte automobile

·Responsable d’un portefeuille de 5000 clients PME/PMI ( France et Europe )

·Réalisation des objectifs, respect des procédures d’organisation commerciale

·Management et encadrement d’une équipe de 10 personnes

·Interface entre l’équipe et les différents services de l’entreprise

·Assurer le reporting et le forecast auprès de la direction générale

de 1997 à 2001



Responsable régional des ventes / K par K

Menuiserie sur mesure / PVC-BOIS-ALUMINIUM

·Développement et pilotage de l’activité commerciale

·Interface entre les agences commerciales et le siège social de l’entreprise

·Garant du bon suivi des commandes et de la pose des chantiers dans le respect des règles de l’art

de 1986 à 1997



Directeur régional des ventes / ELECTROLUX-Ménager

Electro-ménager puis réseau protection (Alarmes, télésurveillance, vidéo)

·Responsable de la commercialisation des produits (CA, forfaits, marges)

·Animation et formation commerciale



Mes compétences :

• Forte aptitude commerciale, charisme, leadership

leadership