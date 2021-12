Patrick BERLIOUX

Jeune cadre dynamique, investi et reconnu pour mon professionnalisme depuis plus de dix ans dans mes domaines d'activités.

Actuellement en poste comme chargé d'opérations immobilières :

• Assurer la prospection foncière immobilière dans l’habitat existant auprès des partenaires institutionnels et associatifs locaux

• Réaliser les études d’opportunité, des études de faisabilités techniques et financières

• Assurer la finalisation du projet (négociation) et réaliser le montage financier des opérations (subventions, prêts…)

• Participer au choix du maitre d’œuvre et le suivi des opérations jusqu’à la réception des logements (suivi du chantier, relation avec le maitre d’œuvre, respect des délais…)

• Assurer le lien et le relais avec le service gestion des logements.

• Participer à la réalisation d’études (études OPAH, étude PLH, études habitat …)et de suivi de dispositifs d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG…)

• Réaliser des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage : montage d’opérations logements, montage et suivi des dossiers de subventions propriétaires et collectivités







Mes compétences :

Prospection, appui à l’acquisition, à la fiscalité

Environnement

Construction

Développement local

Gestion locative

Architecture

Urbanisme

Immobilier