Patrick BONNOT-VOLTAIRE

J'ai tout d'abord effectué un parcours en SSII, ou j'ai acquis de multiples compétences, allant du développement, à l'administration et l'intégration de systèmes (Windows et Unix) et de bases de données (Oracle et SqlServer). J'y ai aussi développé un esprit et une de qualité de service lors de missions auprés d'entreprises comme Total, France Télécom, ou de services publiques comme la Cour de Cassation, Département de Seine et Marne.



J'ai depuis apporté cette expertise à Barclays Bank pour la mise en place d'une architecture de bases de données Oracle à haute disponibilité, d'une gestion sécurisée des mots de passe (CyberArk) et d'outils de surveillance (AuditVault) et de monitoring (Foglight).



Je souhaite aujourd'hui ouvrir une nouvelle page dans mon parcours, et vous accompagner dans votre développement, en vous proposant des solutions IT fiables et sécurisées, qui s'appuient sur les leaders du marché.