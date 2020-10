STIMULATEUR DE VOS ORGANISATIONS !



Vous avez besoin de faire évoluer votre entreprise et son organisation pour :

- Plus de performances afin de mieux aborder le présent et vos défis de demain,

- Faire adhérer vos équipes à votre Vision et Stratégie d'entreprise,

- Développer vos processus administratifs et de productions, afin de travailler avec fluidité et agilité.



Vous êtes Dirigeant, Directeur, Manager, Responsable RH :

Dans un esprit d'équipe, rencontrons-nous, afin de faire connaissance, d'échanger sur votre entreprise et vos besoins. Ensemble, voyons comment nous pourrions répondre à vos ambitions d'évolutions organisationnelles et d'efficacités.



Entrons en contact :

patrick.bouladon@teammind-consulting.fr

Tel : 07 63 40 95 93

Site Internet : https://teammind-consulting.fr

Ou par messagerie LinkedIn



À la suite de mes prises de responsabilités dans les divers métiers de l'ingénierie, production, SAV, qualité et « Back Office », j'ai développé mes compétences techniques, managériales et de pilotage de projets.

En travaillant dans un environnement international, J'ai construit des savoir-faire combinant des méthodologies interculturelles (asiatiques, européennes) me permettant de diversifier mes pratiques et connaissances de l'industrie.

Aujourd'hui, la mise en oeuvre de ces savoir-faire me permet de participer activement au développement des entreprises.



#AccompagnementDirigeants #Stratégie #Performances #Organisation #Management #Projets #Lean