Alice T. BOULADON

Travaille dans le conseil en intelligence économique depuis 2003, d'abord dans un grand cabinet américano-anglais (Citigate), puis dans ma propre société co-fondée en 2005, et depuis 2009 comme consultant indépendant et "free-lance", où j'agis sur des mandats d'entreprise de type "due diligence" ou autre recherche d'informations stratégiques. En parallèle, de 2005 au 15 mai 2015, ai dirigé une société suisse de services affiliée à un "family office". Liquidatrice depuis juillet 2013; clôture définitive et radiation le 15 mai 2015.



Nationalité suisse et française, bilingue/biculturelle français/anglais.



Parfaite maîtrise des logiciels Windows standards. Utilisatrice avertie des bases de données spécialisées : Factiva ; LexisNexis ; archives de presse nationales et internationales.



Mes compétences :

Conseil

Intelligence économique

Gestion de projets