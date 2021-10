Patrick BOUREAU

« Se former sur le terrain » Tel est le fil conducteur de ma carrière.



De formation initiale « Comptable » la conjoncture m’a projetée dans le vaste monde de la mécanique et de l’usinage. Ma voie était trouvée.



Ensuite, étant toujours curieux, impliqué et volontaire, j’ai fait de chaque projet ou évolution souhaitée par les différentes sociétés où je collaborais, la meilleur école pour acquérir des compétences diverses et variées. Je n’ai jamais eu d’hésitation pour reprendre des formations ou des cours du soir afin de parfaire ma progression. Aujourd’hui encore je suis en pleine apprentissage de l’anglais afin d’atteindre le niveau B.



Evoluant actuellement dans une petite PME de mouliste et de mécanique générale, j’assure de multiples missions allant de la réalisation des devis, constitution des dossiers techniques, achats compris, gestion des projets et contrôle qualité. La maitrise d’un E.R.P me permet d’allier l’ensemble de ces fonctions.



Il y a deux très belles réussites professionnelles que je retiendrai après plus de vingt cinq ans d’activité, l’une dans le secteur de la fabrication d’instruments de musique et l’autre dans le secteur de la lingerie de luxe. C’est avec ma force de proposition que j’ai réellement améliorer la production en tenant comptes des paramètres suivants :

Qualité – perfectionnement du produit – réduction des couts – amélioration des conditions de travail des opérateurs.



Aujourd’hui j’avance avec un vrai bagage technique et je suis toujours très motivé par de nouvelles expériences.