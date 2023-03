Patrick CAENEN

Votre profil de formateur

ESCALA est continuellement à la recherche de nouveaux formateurs... Vous êtes d´avis qu´une formation permanente est une valeur ajoutée pour les employés des administrations et des organisations. Vous êtes spécialiste dans un certain domaine et vous êtes confronté quotidiennement à la matière. Vous êtes capable d´élaborer individuellement ou en équipe des cours. Vous êtes flexible et vous êtes éventuellement prêt à dispenser des formations à Charleroi, Namur et Bruxelles (les lieux de formation peuvent être convenus à l´avance). Vous pouvez vous libérer pendant la journée pour une mission déterminée. Vous êtes créatif et dynamique.



Dans quels domaines cherchons-nous des spécialistes?

ESCALA cherche sans cesse de nouveaux thèmes. Avez-vous des idées de formations qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous, n´hésitez pas à nous contacter !



ESCALA cherche, entre autres, des spécialistes dans les domaines suivants:

•Immobilier : achat et vente, droit de préemption, préparation du dossier notarial

•Sujets juridiques englobant le droit administratif, droit de la jeunesse, droit de visite et tutelle, collocation, bail foncier, établissement d´actes de vente et analyse de titres de propriété, droit routier, droit des contrats, bail foncier des administrations publiques, contrats de maintenance, législation des pensions privées et publiques ou tout autre sujet qui pourrait être intéressant pour le groupe-cible

•Comptabilité : comptabilité des établissements d´enseignement, administrations publiques et ASBL, comptabilité analytique des établissements d´enseignement, administrations publiques et ASBL, clôture annuelle des comptes pour établissements d´enseignement, administrations publiques et ASBL

•Fiscalité : impôts des personnes morales, impôts locaux et régionaux, formation de base à la TVA et perfectionnement pour ASBL et pour l´administration publique

•Sujets liés à des politiques (par exemple politique de la jeunesse, de la culture, économique,...)

•Gestion de la culture, des musées et du patrimoine

•GRH pour les institutions publiques et les établissements de soins de santé

•Finances : faire un budget pour les administrations locales

•Responsabilité de budgets

•Carte sociale et assistance sociale

•Patrimoine

•Gestion des routes et de l´eau : accompagnement

•Aménagement du territoire

•Réagir face à l´agressivité

•Électricité et électronique (cours de base en électricité pour le service public, BA4 avec électricité et BA5 travailler de façon sûre avec l´électricité et des installations électriques, règlementation, règlementation des unités médicales).

•Chauffage central et sanitaire : installations : formations de base

•Homme à tout faire

•Technicien de construction polyvalent : maçonnerie, revêtement de sols et de murs, plafonnage, carrelage, pavés, sanitaires et peinture

•Formations espaces verts pour le service public, les ateliers protégés, ALE,…

•Pâtisserie pratique pour les institutions

•Cuisiner quotidiennement de façon créative avec de produits régionaux équitables

•Alimentation alternative au sein des institutions (alimentation biologique, macrobiotique, végétarisme, végétalisme, substituts à la viande)

•Énergie : accompagnement énergétique des bâtiments publics - expert interne en énergie des bâtiments publics

•Éclairage des bâtiments publics, centres sportifs, centres culturels ou hôpitaux et maisons de repos et de soins

•Gestion de l´eau et des routes : politique, égouts, réfection des routes à l´enrobé à froid

•Expert en énergie pour bâtiments publics

•Astuces pratiques pour l´économie d´énergie dans les bâtiments publics

•L´isolation des bâtiments publics

•La ventilation dans les bâtiments publics

•L´air conditionné dans les bâtiments publics

•Gestion de l´eau dans les bâtiments publics



Cela vous intéresse-t-il?

Envoyez-nous une lettre avec votre CV:

ESCALA

Oostnieuwkerksesteenweg 111

8800 Roeselare /belgique

Ou envoyez un courriel: patrick.caenen@escala.be