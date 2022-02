J'ai 57 ans, divorcé sans enfant à charge, mobile avec voiture dans un rayon de 20 km autour de bourg en bresse; je suis retraité de la police nationale où j'ai exercé 30 ans; je cherche un métier plutit dans la vidéosurveillance ou la sécurité, mais je suis ouvert à toutes propositions; j'ai un niveau BAC C, je maitrise bien l'anglais parlé et écrit, j'ai fait aussi dans ma jeunesse mécanicien et vendeur auto.