Patrick CASTANIER

Chef d'entreprise dans l'âme, j'ai créé l'agence de développement stratégique et multicommunication Archanges en 1991.

A l'issue d'études classiques puis scientifiques, je fus séduit par le très large spectre de connaissances à la fois requises et générées par les métiers de la communication.

Mon métier consiste actuellement à faire retrouver aux entreprises et structures le chemin du développement et de la reconquête de leurs légitimité et fierté.

Après 20 ans de terrain, j'éprouve toujours un vif intérêt pour les domaines de l'organisation, de l'appréhension de données complexes, de la prospective, des relations humaines, de la création au sens large, de la synthèse, du développement, de la stratégie, de l'ingénierie entreprenariale, mais aussi du hightech, du monde du concept, du style, de l'éthique, de l'esthétique, de la socio, de la psycho et de tant d'autres.

Je dirige une petite équipe soudée de moins de 10 collaborateurs.

Plutôt que de prétendre à une reconnaissance de mes compétences professionnelles, je préfère les confronter régulièrement au terrain car celui-ci constitue une école réelle et permanente. Envisager la difficulté et apporter un regard neuf pour la résoudre m'apparaît comme plus efficace que la simple application de solutions normées.

La compréhension des modes de développement des entreprises et organisations, le constat de la nécessité de leur adaptation permanente à leurs environnements m'ont fait développer des solutions stratégiques efficaces.

Je dispose désormais à travers Archanges d'une approche analytique et d'outils stratégiques et opérationnels dont la cohérence est certainement l'un des points forts

Je travaille actuellement sur la consolidation de cette approche par le développement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils qui me tiennent à cœur et me passionnent.



Mes compétences :

Conseil

Création

Communication

Innovation

Stratégie d'entreprise

Stratégie marketing