Nathalie WILLIAMS

Après des expériences en ONG, au sein d'un pôle de développement économique et d'une agence conseil en communication, j'ai intégré "Eau du Ponant" fin 2011.

Il s'agit d'une société publique locale, pilotée par quatre actionnaires publics du Pays de Brest.



Depuis le 1er avril 2012, Eau du Ponant a la responsabilité du service public de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de Brest métropole océane.



Depuis le 1er juillet 2012, Eau du Ponant est le nouvel opérateur de l'eau sur les territoires des syndicats d'eau potable de Landerneau et du Chenal du Four. Depuis début 2013, la SPL dessert également le territoire du Syndicat de Kermorvan.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Communication

Eau

Rédaction

Web

Réseaux sociaux

Ecologie

Adobe Photoshop

Community management

ONG