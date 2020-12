DIRECTEUR DE LA COMMNUNICATION

DIRECTION DES MARQUES INTERNATIONALES

RESEAU OXYLANE http://www.oxylane.com/

(ex- GROUPE DECATHLON)



COMPETENCES :

"du marketing stratégique à la communication opérationnelle"



Stratégie marketing

Intégration de la chaine de valeur et internalisation de la communication

Communication corporate et interne, Relation presse, publique et prescripteurs

Communication publicitaire (TV), digitale, événementielle, médias et hors-médias

Creation et developpement de marques

Sponsoring et partenariat, trade marketing et merchandising

Gestion du changement, développement de projets structurants, management



E-mail : corentin.chadin@tribord.com ou corentin.chardin@oxylane.com ou corentin.chardin@decathlon.com

tel : 06 26 12 36 16



FORMATEUR :

Concepteur/formateur d'un module d'enseignement sur l'Organisation/la gestion du temps

Enseignant (Master, Ecole de commerce)en Marketing, Communication et Management

Formateur Merchandising, Management et Projet Commercial pour Décathlon



ESCP-Europe MS Marketing et Communication :

Thèse Professionnelle sur le Marketing des sports de glisse



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Surf