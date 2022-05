Marina CHARDIN

Mes expériences m’ont permis de développer mon sens relationnel ainsi que mon autonomie.



Compétences:



-Comptabilité courante.

-Gestion de dossiers administratifs.

-Gestion de dossiers clients et fournisseurs.



Domaine Linguistique:



Anglais : Ecrit et lu (niveau scolaire).

Espagnol : Ecrit, lu et parlé (niveau scolaire).



Domaine Informatique:



Connaissance des logiciels Excel, Word, Power Point, Publisher,Access,CEGID PMI, Ciel Compta (notion), Ciel Gestion Commercial (notion) et Sphinx(notion).



Domaine Comptable:



Gestion de la comptabilité courante (facturation, encaissement et relance client) dans une entreprise de négoce, MIDI COULEURS.



Gestion de la comptabilité courant (facturation fournisseurs et clients)dans une entreprise de fabrication de moteur pneumatique, FERRY PRODUITS.



Domaine Administratif :



Gestion de dossiers administratifs (dossiers clientèle )dans la socièté, VEGA Consultant.



Mes compétences :

ADMINISTRATIFS

Autonomie

Commerciale

Comptabilité

Relationnel

Sens relationnel