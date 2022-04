Anne-Lise VAUTHIER

Après un BTS Assistant Manager et une licence RH, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'assistante qualité en milieu hospitalier.



Aujourd'hui, j'ai totalement changé de milieu : après avoir obtenu un BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole) l'année dernière, je travaille maintenant avec mes frères dans la ferme familiale. C'est une exploitation céréalière en agriculture biologique. Nous valorisons nos produits par la transformation : farine, pain, viennoiseries, lentilles, huile de colza, huile de tournesol et pâtes sèches que nous commercialisons dans des magasins bio et du terroir, marchés, drives fermiers, magasins de producteurs...