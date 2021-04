Laouen DULISCOUET

Ma passion, le mouvement sous toutes formes : animation 3D, motion capture, biomécanique, sport de compétition et de loisir....

Mon expertise en programmation informatique, physique et mathématique, ainsi que mon expérience de la recherche, me permettent d'envisager l'analyse du mouvement et ses applications selon des perspectives novatrices et toujours en évolution.



Mes compétences :

3dsmax

Animateur

Animateur 3d

Animation

Biomécanique

Consultant

Ingénieur

Jeux vidéo

Motion

Motion builder

Motion capture

Programmation

Réalité virtuelle

Video