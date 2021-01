Patrick COLLOT

L'entreprise GliaL développe et déploie une solution innovante de digitalisation des ateliers de production, dédiée aux usines de taille moyenne à intermédiaire et qui peut opérer en mode autonome ou connectée à d'autres briques de l'usine 4.0.



C'est une solution simple et accessible qui répond à de nombreuses exigences de performance, dans de nombreuses configurations et dans de nombreux secteurs industriels.



Si vous êtes concerné pas ces problématiques, vous pouvez nous contacter pour en discuter : contact@glial-technology.com