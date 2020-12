Patrick COLOMBO

Justifiant d’expériences significatives dans les métiers du BTP, de la Maintenance Industrielle et de la Formation Professionnelle, je suis titulaire du titre d’Animateur Auditeur QSE délivré par l’école d’ingénieurs du CESI d'Aix-en-Provence, par la filière en alternance.

J’ai contribué, notamment, au renouvellement de la certification MASE-UIC de deux sociétés ainsi qu’à l’obtention d’une qualification initiale AFAQ AFNOR en désamiantage. J'ai participé, également, à la pérennisation de l'activité d’une entreprise de chaudronnerie industrielle, sur le site d'ArcelorMittal Fos où j’étais responsable de la gestion du système de gouvernance QSE.

En tant que Préventeur SSE sur le chantier de décalorifugeage et de désamiantage de la centrale thermique EDF de Martigues, j'ai assuré, en particulier, la prévention des risques et le contrôle de l’application des procédures auprès des opérationnels : échafaudeurs, confineurs, décalorifugeurs, désamianteurs.

J’ai exercé ensuite, en tant qu’Animateur QHSE, dans une entreprise de démolition puis sur un chantier d’installation d’oléoducs dans le cadre de l’opération BERRAVIA en zone Natura 2000.

Mon domaine de compétences recouvre celui du déploiement du système de gouvernance QHSE. Mon action, en près de huit années d’expérience, s'est développée autour des champs de l’audit terrain et de l’amélioration continue, de l’optimisation des systèmes documentaires, du suivi des personnels et des équipements, de l’expertise en matière de réglementation etc.

J’ai ainsi eu l’opportunité de développer autonomie, rigueur, sens de l’organisation, capacités rédactionnelles et relationnelles.



Mes compétences :

BTP

Maintenance industrielle

Pédagogie

Amiante

Ingénierie de formation

Développement web

Microsoft Office

QSE