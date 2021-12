Yolande SAMMUT

Diplômée d'un master 2 gestion des risques et d'un CQPM QSE.

Spécialisée dans la Qualité. Secteur industrie. Robinetterie. Connaissance et maîtrise de la norme ISO9001 nouvelle version2015. Au delà de l'aspect normatif, maîtrise de la qualite opérationnelle. Suivi et mise en application de procédures et processus. Verification de la conformité des livrables aux référentiels clients ( matériel et documentaire). Connaissance du secteur nucléaire.



Mes compétences :

QSE

Diagnostic de territoire

Prévention

Aménagement urbain

Arbre des causes

Qualité client

Audit externe

Audit qualité

Contrôle qualité

Nucléaire

Qualité

Management de la qualité