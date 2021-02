Patrick DELBART

Août 2016,une nouvelle orientation,une nouvelle fonction chez ELIS, adieu suivi et développement Client,je passe en mode Conquête .Chef Régional des Ventes, j'accompagne désormais des attachés commerciaux .Prospection,professionnalisation de la démarche commerciale et émulation dans une équipe au résultat à conforter et perenniser.Pilotage, accompagnement au changement, appropriation de nouveaux outils suivi des résultats et définition de plan de progrès individuel, 2017 s'annonce plein de nouveaux défis à relever.Plutot Sympa la perspective.



Auparavant j'ai pu dès 2009 , prendre possession d'un portefeuille client ainsi qu’assumer la réorganisation de la distribution commerciale par la fusion de 2 zones tribu en une seule.

CA en progression, base client en croissance, fertilisation des comptes par la proposition ciblée de produits,taux de satisfaction supérieur à l objectif centre et surtout équipe commerciale axée sur le développement(CA réalisé par Agent X 2 sur 2011).



Une satisfaction dont chaque acteur de mon équipe peut se féliciter.



Juillet 2013, je suis affecté sur notre Usine Picarde avec pour objectif de faire progresser l équipe tant au niveau du développement commercial que sur l amélioration de la satisfaction client. De nouveaux collaborateurs, clients et collègues; Un nouveau défi relevé.



Elis est présent en Europe et propose une large gamme de services dans le domaine de la propreté, de l'image, de l'hygiène de vie et de l'environnement. Ces prestations de service sont tangibles, durables et répétitives.



Elis est le leader Européen pour la location et l'entretien de vêtements professionnels, d'articles textiles, de fontaines à eau et machines à café expresso, d'équipements sanitaires et de tapis de protection des sols pour des entreprises de toutes tailles, et de tous secteurs d'activité : industrie, tertiaire, hôtellerie, restauration, établissements de santé, sociétés de service. La mission des collaborateurs d'Elis est d'assurer la meilleure qualité de service à ses clients.



HISTORIQUE :

Après avoir obtenu un bts Action Commerciale, j'ai débuté dans la vie active en tant que charge de clientele au sein de la BNP sur le marché du particulier. Puis dans un second temps, j'ai intégré la Societe SYNERGIE pour une premiere experience dans l' interim un demenagement me fait faire un petit detour par la concurrence (RANDSTAD)puis retour au sein du groupe SYNERGIE par sa filiale PERMANENCE EUROPEENNE.j'ai effectué 3 missions principales. Les 2 premières dans la création et le developpement d'un centre de profit (+-3M5€)et la consolidation de la structure, la troisième dans la mise en place de partenariat au niveau national de clients acquis sur la region Nord(multiplication des sites utilisateurs, Signature d'accord).



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Industrie

Management

Techniques de Recherche d'Emploi et de Stage

Office

JDE

Technique de recherche d'emploi

Négociation

Développement durable