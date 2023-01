Patrick DUSSERRE

La Sté ALSATHERM Services a pour vocation de vous accompagner dans vos projets dès lors qu’ils ont trait au séchage, à la thermique voire à l’aéraulique.



Selon vos besoins, elle interviendra au niveau de vos avant-projets, établira vos notes de calcul, rédigera les spécifications des composants que vous aurez à acheter et vous guidera dans l’élaboration des plans de détails effectués par votre BE.



En cas de réalisation, ALSATHERM Services pourra aussi vous assister dans les interventions d’essais et de mise au point de vos nouveaux équipements ou dans la formation des personnels les utilisant.



Enfin si, dans le domaine des installations de séchage, vous aviez des besoins en pièces de rechange peu courantes, ALSATHERM Services mettra à disposition ses connaissances et son réseau pour vous proposer des solutions pertinentes.





