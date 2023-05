Patrick ETOURNEAU

Passionné de communication, de stratégie, je suis un homme dynamique et polyvalent.

J’ai séjourné dans plusieurs pays avant de m’établir en chine, que j’ai découvert grâce à mon

travail dans le milieu de l’industrie. J’ai réalisé d’importantes campagnes de notoriété et

plusieurs projets de marketing direct, participer à la mise en place d’outils stratégiques de

développement d’affaires et contribué à l’organisation de différents événements au sein d’une

société Hongkongaise.

En 2011, Global Ressource Trading Co And Limited m’a recruté à son tour pour créer son

service Marketing et communications. Avide de nouveaux défis, j’ai accepté avec

enthousiasme de participer à la pleine croissance de la société. J’ai souhaité à ce que nous

puissions nous distinguer fortement de nos concurrents et ainsi accroître notre notoriété par

des conseils avisés, et l’élaboration de stratégies de marketing et de communication

innovatrices auprès des partenaires Européens pour leur implantation en chine mais aussi,

l'élément indispensable en matière de sourcing sur les matières premières.

Communicateur avisé, je sais établir des relations cordiales avec les clients et les partenaires

et partager mon savoir-faire et mon expérience avec mes collaborateurs.

Mon objectif est de faciliter la croissance de l’entreprise, en la guidant en matière de stratégie,

d’efficience, de formation, de recrutement et de soutien aux collaborateurs, entre autres.



Je mise tant sur son expérience de généraliste et mon expertise professionnelle,que sur mon

leadership et ma diplomatie pour proposer des stratégies et des solutions profitables à toutes les parties.



J’ai la maitrise de la langue anglaise et de bonnes notions de chinois.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Joint Venture

International trade

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Corporate Law