Patrick FERRADOU

Bonjour à tous, je reviens sur le secteur géographique qui a vu débuter ma carrière de journaliste pour y créer un magazine, VILAINE MAG. Le N°1 sera disponible dans toutes les maisons de presse ( de Redon à Sarzeau et Guérande) à compter de mars 2020. Son lectorat : les 50 000 habitants de la Basse-Vilaine dont 4 000 plaisanciers répartis sur les ports d'Arzal-Camoël, La Roche Bernard, Folleux et Redon. Les thématiques développées : Terre & Mer. VILAINE MAG s'inscrit dans un solide tissu économique. Ses partenaires de développement en terme de publicité : professionnels du nautisme, artisans, commerçants, restaurateurs, GAEC, EARL, etc...

Trimestriel indépendant, il s'articule autour de thématiques fortes et de dossiers de fond.

L'originalité de VILAINE MAG : être conçu sur la Vilaine elle-même. Notre bureau et siège social : un voilier.







Par ailleurs, notre société d'Editions E.P.A (Economic Press Agency) peut devenir votre interlocuteur et prestataire en termes de communication dans votre domaine d'activité : économie, sport, culture, loisirs, santé, etc... Nous en mesure de réaliser et créer de A à Z dans des délais défiant toute concurrence, tout support de communication, de la plaquette institutionnelle ou commerciale au magazine avec suivi imprimerie et pouvons en assurer la promotion dans les autres médias.

Nous assurons également le rewriting d'ouvrages, la correction, etc...

Notre équipe comprend des professionnels d'expérience : journaliste, régie publicitaire, dessinateur humoristique, correcteurs.



Mes compétences :

Culture

Loisirs

Santé