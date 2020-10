Patrick FLOURIOT

Journaliste-photographe de formation, j'ai d'abord été pendant une dizaine d'années journaliste spécialisé nautisme, j'ai notamment travaillé pour Voile Mag, Bateaux et Voiles et Voiliers. Suite à quoi je suis parti faire un tour du monde en bateau. Enfin, je suis devenu rédacteur en chef pour feu Seamply.com puis pour Bateaux chez Emap France.



J'ai ensuite voulu créer ma propre activité en intégrant ses aspects commerciaux et éditoriaux, tout en voyageant. J'ai créé Citymag, principal magazine francophone en Mauritanie, dont je suis toujours éditeur.



J'ai lancé Cram Cram début 2010, un nouveau magazine pour enfants de 6 à 10 ans, sans pub (www.cramcram.fr), avec pour thème principal le voyage.



Enfin je suis l'un des fondateurs de www.hisse-et-oh.com, premier forum nautique de l'internet français en pages vues (3 millions de PV/Mois)



Mes compétences :

Afrique

Édition

Nautisme

Photographe

Presse