Patrice FLOURIOT

25 ans d'expérience dans la vente,le management et la gestion de projet.

Homme de terrain, spécialisé dans le développement de la relation positive client, le merchandising , le marketing opérationnel et la gestion.



Gestion , prospection, vente,formation , encadrement et animation Force de vente, marketing opérationnel, Audit,...



Vente-Négociation, Gestion équipe, Négociation Grands Comptes,Développement produits,Marketing



Création et développement projets et entreprises.

Spécialisation dans le domaine technique du Volet roulant.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation des ventes

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Management d'équipe

Management de projet

Gestion de projets

Responsable commercial

Commercialisation des produits techniques

Expertise technique