Patrick FORAND (FORAND)

Je suis Patrick FORAND



J'exerce la médecine chinoise depuis 1999 en cabinet à l'adresse suivante :



Centre Sino-Ressources - 60 A chemin des Bois - 26270 - Loriol sur Drôme.



J'utilise l'acupuncture, le massage thérapeutique chinois et la pharmacopée chinoise.



Je suis également professeur de TaiJi Quan et de Qi Gong, j'enseigne depuis 1999 à Loriol sur Drôme, lorsque le temps le permet au parc du Bosquet à Livron et sinon en salle à la MPT "Espaces" à Loriol.



Je propose deux cours de Qi Gong par semaine, le mardi et le jeudi matin de 10h30 à 11h45, et un cours de Taiji Quan le mercredi soir de 18h30 à 20h, également au parc ou en salle selon les conditions climatiques.



Les cours ont lieu de début septembre à fin juin.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information et pour prendre rendez-vous.



Tél. 0615940264



Mél. patrick.forand@sfr.fr