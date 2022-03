Patrick GARCIA

Visite complète d’un moteur Diesel type BAUDOIN, PIELSTICK, AGO (+ 1000 kw),

Mise au point des moteurs après visite,

Démontage et visite d’auxiliaires (pompes, turbocompresseurs, compresseurs d’air, échangeurs thermiques, refroidisseurs),

Dépose et repose de ligne d’arbre sur petites et moyennes embarcations.

Visite complète groupe motopropulseur type Yamaha (20 à 60 cv),

Confection de petites pièces en machine outil (tour traditionnel)

Utilisation d’appareils de levage (palans et petite grue).

Encadrement d’équipes de 4 à 10 personnes.

FORMATION:

2008 Stage de maintenance motopropulseur type Yamaha.

2004 Brevet Supérieur de Mécanicien Naval (Titre de Maintenicien Chef de Systèmes Energie-Propulsion – Niveau III)

1991-1992 CAP / BEP opérateur régleur en système d’usinage.



Mes compétences :

Diesel

Maintenance

Mécanicien