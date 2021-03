Patrick GUYOT (FLAG)

J'ai créé l'agence sherpa.fr, conseil et création en communication en février 1994 après 10 ans d'expérience professionnelle dans diverses agences conseil : Auxerre (Créative), Poitiers (Force de Vente), Toulouse (Imédias), Montpellier (MGTB, Villa Média, Euro RSCG).



Sherpa se définit comme spécialiste de la création qui peut se mettre au service de toutes les communications : opérationnelle, institutionnelle, promotionnelle, informative, interne, presse…



La recherche d’une cohérence maximale et le développement d’un territoire de communication propre à chaque annonceur constituent la base de la réflexion de l’agence.



Sherpa cultive depuis l’origine une expertise en matière de communication des transports publics et plus largement des services au public mais est toujours à la recherche de nouvelles aventures durables. Elle nourrit sa créativité de ses rencontres avec des secteurs de marché différents auxquels elle apporte un regard neuf : mobilier, décoration ou alimentation diététique.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Création