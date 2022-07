Patrick GUYOT

Pommier est un fabricant d'équipements pour la construction de remorques et de véhicules industriels.

Je suis chargé de développer l'activité OEM (clients Grands comptes) pour le Groupe Pommier et ses filiales, en valorisant le savoir faire de notre Bureau d'études, et de nos usines.



Mes compétences :

Automobile

Commercial

Commercial export

Confort thermique

Electronique

Export

Export management

Management

Management technique

Manutention

Technique

Vente

Gestion de projet

Industrie

gestion projet

Lean Manufacturing