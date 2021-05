Patrick HARLEGAND

Bonjour,

57 ans, marié sans enfant, domicilié à Castres et actuellement en recherche d'emploi dans la logistique, le commerce ou toute autre activité nouvelle et passionnante. J'exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis 2019 pour la mairie de Castres (recensement, portage de repas...). J'ai été Éducateur sportif et socio-culturel, Gérant d'une supérette et Agent d'exploitation chez Amazon. Je suis sérieux, consciencieux, travailleur persévérant, ponctuel, imaginatif, et émotionnel. Pour courir, je suis toujours le premier...mais si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez compter sur moi...



Mes compétences :

Informatique et Bureautique Utilisation de GPAO

Gestion commerciale Commandes, réceptions, contrôle

Logistique Analyse et gestion des flux, mise en place de correctifs

Préparation de commandes Picking, Enregistrement,

Enseignement et pédagogie de l'animation sportive