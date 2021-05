Patrick HÖR

Organisé, rigoureux, perfectionniste, innovant et créatif, j'ai un esprit d'observation et d'analyse et une forte capacité de travail.

Je suis très attaché au échéances, au respect des délais, aux relations de confiance et à la parole donnée !

Je n'aime pas l'inconnu et les changements brutaux auxquels je peux finir par adhérer mais seulement après en avoir bien défini les contours.

J'ai une forte culture du résultat.

Si je suis très à l'aise côté relationnel, je suis très sélectif dans mes relations et je privilégie le professionnel au personnel malgré les relations de sympathie pouvant exister !

J'ai horreur d'être déçu par les gens que j'aime, que j'estime, que je fréquente ou en qui je croyais.

Qui aime bien châtie bien, ceux qui me connaissent le savent ! Les autres peuvent le découvrir à leurs dépens mais à eux de le comprendre pour savoir pourquoi et inverser la tendance car je ne suis pas rancunier !



Je suis quelqu'un de passionné et j'ai toujours essayé de vivre à fond ces différentes passions.

J'aime le football : j'ai créé, à 25 ans, mon propre club de football, lequel a franchi plusieurs échelons.

J'aime le sport, écrire et le journalisme : j'ai été correspondant de presse sportive de 1977 à 1995 pour des sports (football et basket) et des supports de presse majeurs (But, L'Union, L'Ardennais...).

J'aime tout ce qui touche à la scène : j'ai participé à des spectacles puis fait du cabaret avec mon propre spectacle, j'écris des textes de chansons pastiches (sur des sujets sérieux ou non), j'ai conçu et réalisé différentes petites vidéos (sérieuses ou non) dans un cadre professionnel.

J'aime innover, améliorer, créer et je réalise pleinement dans ma spécialité professionnelle de Responsable Communication et Evénementiel !

Je suis créatif : j'ai imaginé plusieurs jeux plus ou moins importants.

Je suis curieux : j'ai travaillé dans des secteurs professionnels très différents (vétérinaires, industrie du BTP, politique, agence de communication, chimie).



Mes compétences :

Communication évènementielle

Évènementiel professionnel et grand public

Réseaux sociaux & Social Media

Communication externe

Journalisme / Communication

Journal d'entreprise

budgets

Journals