Patrick HUREL

Mon parcours très éclectique révèle la curiosité qui m'anime. Je suis toujours prêt à relever de nouveaux challenges qui doivent s'inscrire dans un contexte industriel international à forte connotation technique. c'est en effet dans cet environnement que j’évolue le plus aisément.



Fort de mes multiples expériences commerciales et marketing, je suis aujourd'hui à l'écoute d'une proposition sur un poste à responsabilité managériale.



Reconnu pour mes qualités de bon communiquant et mon enthousiasme, je suis très flexible et capable d'assimiler rapidement un nouvel environnement.



Mes compétences :

Management de projets innovants

Communication

Veille concurrentielle

Sous traitances

Management

Pack office

UNIX

Étude de marché

Production industrielle

Commerce international

Business

Vente

Electronique