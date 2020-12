Patrick IMBRECHT

Beaucoup de réussites sont dus à des rencontres



Madame, Monsieur

Pour avancer, une entreprise doit savoir s’entourer.

En prenant appui sur des partenaires fiables elle renforce sa capacité à répondre à de grands projets

N’hésitez pas a nous contacter et a visitez notre site pour vos projets



Pompes à vide et compresseur a anneau liquide NASH, ELMO (ex : Siemens)

Débit de 10 a 40000 M3/H

Soufflantes radiales ou à canal latéral (ex Siemens)

Pompes à becs

GARO Compresseurs à gaz a anneau liquide simple ou double étage a distribution

conique double excentration jusque 14 bar abs



Surpresseur et dépresseur type Roots BI (HOLMES) ou TRI lobes

Débit de 25 à 50000 M3/H jusque 1.2 bar eff



AB PROGETTI , éjecteurs à jet de liquide

, éjecteur à jet vapeur

, mélangeur.réchauffeur





Mes compétences :

spécialiste vide /pression