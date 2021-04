Patrick Jean-Pierre BOUCHE

FORMATEUR GROUPE LOURD AUTOCAR + PL / SPL

CONDUCTEUR GRAND TOURISME spécialiste réceptif/transfert groupes/ Europe

+ CONDUCTEUR PL/SPL avec expérience + bennes + chantier divers, Taut, Frigo, Fourgon et CACES Grue auxiliaire, CACES 10 porte engins et ADR base

travail en équipe et ou individuel

LOCATION CONDUCTEUR GRAND TOURISME / SPL PL ET/OU LIMOUSINE au service des entreprises et artisans pour les remplacements suite perte permis

déplacements habituels tous pays Européens. Langues: FR/ANGL/ALL

contrats : Free(AE), CDD, Intérim...

Evenementiel, organisation des déplacements, locations véhicules etc....(Mariages, séminaires,...)

Formations Post Permis (ateliers par thèmes)



+ Vente de véhicules Haut de Gamme



+ Commercial comptes Pros et vente Véhicules en direct



Mes compétences :

Conducteur PL / SPL

Conducteur Grand Tourisme

Consultant groupe lourd

Commercial

Formateur groupe lourd

PC Hardware

Apple Mac

Autocar

Caces 10

ADR base

Caces Grue auxiliaire

Commerce B2B

Prospection commerciale

Vente directe