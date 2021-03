Patrick LEJEUNE

Bonjour, je suis à la recherche d’un poste de Direction dans une entreprise souhaitant développer son activité. J'ai une forte appétence pour le high tech (Internet, Télécom, Software) et les business-modèles innovants associés.



Mon expérience internationale, multisectorielle, BtoB, BtoC et BtoG, me donne une grande faculté d’adaptation et capacité de réflexion "out of the box".



J’ai une approche collaborative, ouverte, d'apprentissage permanent du travail et ai hâte de parler avec vous de vos objectifs en vue d’étudier dans quelle mesure je peux y contribuer.



DOMAINES DE COMPETENCE :



DIRECTION (TPE) & STRATEGIE D'ENTREPRISE : Positionnement, business plans d’activités nouvelles, développement de partenariats, gestion courante de l’activité d’une TPE / petite équipe



MARKETING & COMMERCIAL : Prospection et suivi de clientèle « grands comptes » avec définition et lancement d’offres (produits et services) BtoB, BtoC et BtoG. Communication et marketing opérationnel on et off line



GESTION DE PROJETS : Compétences transversales avec interfaces pluri disciplinaires y compris technologiques (Design Industriel, informatique) et coordination multi culturelle



MANAGEMENT : Direction d’une équipe de 4 personnes pendant 3 ans dans un grand Groupe. Coordination transversale & internationale d’équipes



INTERNATIONAL : Trilingue Français, Anglais, Espagnol ayant vécu 20 ans à l'étranger. Travail de recrutement, coordination et formation d'équipes locales dans une douzaine de pays étrangers (Afrique du Sud, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Russie, Turquie, Ukraine, …) et reporting/coordination auprès d’un client basé à Munich (DE) pour l’Europe et Santa Clara (US) pour le reste du monde



TECHNOLOGIES / HIGH-TECH : Pilotage du développement de sites et campagnes Internet, d'outils informatiques, de protocoles réseau et d’objets électroniques devant être intégrés pour fonctionner en respectant des impératifs ergonomiques ambitieux pour les utilisateurs finaux



Mes compétences :

Anglais

Business

Business development

COMMERCE

E commerce

E marketing

E- Marketing

Espagnol

Gestion de projets

International

Internet

Management

Management d'équipe

Marketing

Marketing mobile

Microsoft CRM

Mobile

Publicité

Stratégie

Telecom

Vente