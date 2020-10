Patrick LEMORT

Expérience professionnelle: 29 ans dans des secteurs d'activités tels que automobile, packaging alimentaire, agroalimentaire, recyclage...



Depuis technicien production puis méthodes et industrialisation à directeur industriel en passant par une reprise d'école d'ingénieur.

Mon savoir faire:

- President de CHSCT, fonction direction industrielle.

- Membre comité de direction depuis 2007.

- Manager d'équipes de production en feu continue jusqu'a 125 personnes.

- Rompu aux certifications IFS, BRC, Iso 9000, 14000

- Fédérateur Black belt, rompu aux méthodes lean manufacturing et aux outils ( smed, tpm, 5S, 6 sigma etc..)

- Chef de projet, rompu au travail en équipe avec les fonctions transverses autour d'un projet commun usine.

-Responsable de production 16 ans.

- Communicant et développeur sont mes qualités professionnelles.

- Expérience de deux fermetures usines et d'une transformation en profondeur d'un autre site avec investissement de 40 millions de dollars font aussi partis de ma richesse d'avoir travaillé en conditions difficiles, mais aussi en conditions transformation et croissance usine.



Mon savoir être

- Pragmatique, méthodique.

- A dominante coach et participatif, management adapté selon les problématiques entreprise.

- Souriant, savoir vivre, bonne gestion du stress en générale.

- personnalité agréable, respectueux, rigoureux.



Professionnel de l'entreprise et de sa gestion, projet actuel: travailler en France dans une fonction offrant un haut niveau de responsablité.



Don't hesitate to have a loock on my profile and let's your curiausity talked to you. i'm ready to give you any informations regarding my profil.

Regards



Mes compétences :

Technique

Lean IT

Black Belt

Management

Production