Patrick Létard

Chef de projet MOA MOE Banques Assurances - Consultant informaticien sur ERP Finance et logiciels progiciels comptables: SmartStream, Expert, LN (BaaN) ...

patrick.letard@free.fr

Mobile: 0681133830



Mes compétences :

MS SQL Server2000/2005

Adelia

As 400

ITIL

SQL

Microsoft SQL Server

IBM Hardware

DB2

Cognos Impromptu

Baan

Sybase

Pascal

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Transact-SQL

Merise Methodology

Management Reporting

JCL

IBM WebSphere

IBM VisualAge Pacbase

IBM AS400 Hardware

Computer Associates CA-Easytrieve Plus

COBOL

CICS/ESA

Business Objects

Back Office

ADABAS Natural

Tierce Maintenance

Reconciliations

MVS

Ciel Compta

LN

Query and analysis sous Excel

Adelia L4G

z/OS

SmartStream

ITIL Foundation V3

Microsoft Office

Expert E Series