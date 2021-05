Patrick LHOMME

.ROLE : chef de projet ou intégré en équipe

Expérience en gestion de projet, connaissance réglementaires et construction

.QUALITES:

Autonome, adaptable, créatif, organisé, persévérant, polyvalent

.DOMAINES D'INTERVENTION:

Architecture bâtiment toute phase de projet (culturel, hospitalier, tertiaire, logement), architecture d’intérieur, design de mobilier et d’objets

.LANGUES:

anglais (courant), allemand (notions)

.INFORMATIQUE:

BIM : Archicad 20, Revit 2017 (BIM niv2)

Autocad, Rhinocéros 3D, Vectorworks, SketchUp, Art-lantis

In-Design, Photoshop, Illustrator

Word, Excell



