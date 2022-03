Patrick MANOUKIAN

Tout vient à temps etc. etc..diit le proverbe. Le temps est venu de me consacrer enfin exclusivement à l'écriture. Yeruldelger, mon polar mongol paru en octobre chez Albin Michel, est en passe de devenir un des succès de cette fin d'anée. J'aurais du avoir le courage de tout balancer plus tôt pour ne faire que ça. Mais je vais ratrapper le temps perdu. Je suis déja à trois cent pages du suivant et j'espére bien vous compter bientôt parmi mes lecteurs.



