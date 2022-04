Isabelle PASTOR

J'aime les pays étrangers, les langues étrangères, les musiques étrangères, les étrangers;

j'aime aussi beaucoup les voyages bien-sûr, partout, surtout dans les régions non industrialisées;

les villes chargées d'histoire, les petits villages, chargés de leur histoire, la petite mais aussi la simple, la vraie ?;

j'aime beaucoup l'architecture, surtout d'avant les années 40, en Europe;mais aussi les architectures et les natures de tous ls pays;

j'aime presque toutes les architectures; l'égyptienne, la grecque, la romaine, la médiévale, la renaissance, la baroque, celle du 17ème en France mais aussi du 18ème et aussi du 19ème et du début du 20ème...

j'aime l'architecture italienne, du nord, du centre;du sud et des côtes;

j'aime l'architcture espagnole, du nord-est, du nord-ouest, du centre, du sud-est, du sud-ouest, de partout en Espagne...

j'aime aussi l'architecture d'Irlande, des Pays-Bas, de l'Angleterre, de l'Egypte, de la Grèce, du Maroc, de la Turquie, de l'Indonésie de Bali surtout;

j'aimerais connaître l'architecture du Vietnam, du Laos, du Sri-Lanka, de la Chine, du Thibet, de la Mongolie, d'Iran, du Yémen;

j'aimerais connaître les architectures de l'amérique du Sud, du Chili, d'Argentine, du Pérou, de l'Equateur, de la Bolivie, du Vénézuéla...

J'adore la photographie; j'aime regarder des photos de plus ou moins grands photographes, en noir et blanc, mais aussi en couleurs;

j'aime surtout faire de la photo, pratiquer la photographie, et aussi de + en + la vidéo;

regarder la réalité, le présent, à travers mon objectif, et sélectionner, cadrer, observer, trier, regarder, admirer, surprendre, accompagner...

je rêve de partir dans un voyage au long court, seule, à 2 ou avec mes enfants;

ce jour, je l'attends tranquillement, je le préparerai par de petits séjours qui me permettront de l'attendre plus sereinement, mais il viendra j'en suis sûre, je me le suis promis, et je mettrai tout en oeuvre le moment venu pour qu'il advienne;

je partirai mon sac sur le dos, des rêves et des désirs plein la tête, des envies de rencontres et d'images , de paysages, de sensations, de couleurs et d'odeurs, de senteurs et de plaisirs à venirs...

j'aime aussi l'autre, les autres, les enfants, les vieillards, les gens simples et les gens sincères, bruts...

j'aimerais un jour plus oeuvrer pour la défense des opprimés, pour leur sort, leur honneur et leur respect.

j'aime ausi la danse, les danses, la musique, les musiques, la fête, les fêtes;

j'aime les fleurs, la montagne mais surtout la mer, les ruisseaux, les rivières, les lacs et la lagune;

j'aime les ports et les bateaux, le vent et le soleil, les gens et les rencontres.

j'aime les moulins au crépucule, la plage le matin à l'aube, la mer la nuit et me promener dans le silence de l'aube, de la nuit ou du crépuscule.

j'aime le lac de Côme, Venise, Sienne, la Toscane et Amalfi, la place Victor Emmanuele et le vieux château de Milan;

j'aime aussi San Gimignano et Paestum, les collines de Toscane et les ruelles de Capri;

j'aime les tagliatelle alle vongole, les spagghetti aux amandes et la voix des italiens et des italiennes...

j'aime la sincérité, la fidélité, l'extravagance et la sobriété.

j'aime l'intensité, l'engagement, la bonté et l'honnêteté.

j'aime la tendresse, la loyauté, l'amour, le grand amour et l'amitié.

j'aime la gentillesse, la simplicité, la beauté et la supposée laideur,la volonté et la vérité.

j'aime le ciel, les oiseaux, les animaux en liberté et les projets d'avenir.

j'aime mes enfants, leurs désirs, leurs rêves, leur volonté et leur innocence teintée de mâturité en devenir...

j'aime l'été, la chaleur, le printemps et l'automne.

j'aime les arbres en hiver et les froides journées hivernales avec un beau ciel bleu.

j'aime rêver, imaginer, ,vivre et agir.

j'aime lire, quand j'en ai le temps, écouter de la musique à tue-tête ou doucement, chanter et danser.

j'aime, j'aime, j'aime;...;



