Isabelle PASTOR

GE - Capital Equipement Finance fournit à des clients commerciaux de toute taille des solutions de financements locatifs pour des investissements en biens d’équipement. Parmi ces clients, nous retrouvons des fabricants, des distributeurs et des utilisateurs de biens d’équipement provenant de nombreux domaines, comme la manutention, le transport, le matériel industriel et de production, l’informatique, le matériel de BTP, de télécommunications et de bureautique.



J'évolue depuis 2002 dans cette partie du groupe au sein du département commercial. Ma mission depuis plus de 2 ans est d'animer un compte stratégique existant au niveau mondiale sur le territoire français.



En effet, le programme Nacco existe depuis plus de 10 ans en France et 25 ans aux Etats Unis.



Mes compétences :

Connaissance du marché du leasing

Aisance Relationnel client

Manutention

Forte capacité à s'investir

Sales representative

Leasing

Conseiller clientèle

Commerciale

Account manager

Chargée de clientèle