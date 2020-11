Philippe PHILIPPE PASTOR (PASTOR)

Nouvellement à l'écoute d'opportunités, notamment comme Ingénieur Commercial chargé de développement.



Ouvert, curieux, dynamique, adaptable et motivé par les nouveaux challenges.



Mes compétences :

Management d'équipes.

Négociation.

Animation d'équipe.

Animation commerciale.

Animation de formations.

Animation de réunions.



Essentiellement expérimenté en matière de développement de relations commerciales, je suis désigné comme "un pur chasseur", comme le veux l'expression.



Doté d'une double expérience, j'ai été en charge du développement avec les Grands Comptes de la Grande Distribution, (tout particulièrement dans le négoce des vins du sud-ouest, des grands crus de Bordeaux, et des vins de Loire, ainsi que les vins étrangers), mais également avec le secteur dit "Traditionnel", et le "Food-Service", où j'ai souvent été force de proposition pour le développement de nouveaux concepts, et celui de nouveaux packagings ; le lancement de produits de marque, notamment pour le dévelopement de vins en bag-in-box ; ou encore d'autres produits dans le secteur de l'agroalimentaire, pour des produits aussi variés que les entrées et plats cuisinés surgelé Marie, le chocolat Monbana, et les allume-feu "Calumet".



Riche d'un long parcours dans diverses entreprise de renom telles que les entreprises Friedrich, Yvon-Mau Freixenet, celle de Bernard Magrez, au château Pape-Clément, ou encore l'entreprise Monbana, leader du chocolat d'accompagnement en bord de tasse, l'entreprise Chiminove, et enfin le groupe Samsic, leader du "Facility Management", j'ai eu la chance de participer à chaque fois à la réorientation stratégique de presque toutes les entreprises où j'ai travaillé.



Mon goût à relever de nouveaux challenges, conjugué à un sens certain de la négociation, ainsi qu'à la prospection, et le défrichage de nouveaux marchés, mais encore mon savoir-faire pour valoriser des nouveaux produits aux concepts novateurs, m'ont conduit à souvent rebondir dans diverses petites et moyennes