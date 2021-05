Patrick MAUGARD

Réalisation de gravures en creux, reliefs ou à-plat sur métaux entre autre.

Spécialités :

- gravure héraldique

- gravure en lettres et ornements

Applications :

- Bijouterie, Haute-Horlogerie, Orfèvrerie: décors, monogrammes, blasons, portraits...

- Papeterie de Luxe: cartes de visite, cartes de correspondance, têtes de lettres, invitations...

- Ex libris: création, gravure et impression sur papier.

- Restauration-Conservation: horlogerie, meubles Boulle, orfèvrerie, serrurerie...



Mes compétences :

Art

Artisanat

Artisanat d'art

Dessin

Gravure

Haute horlogerie

horlogerie

Luxe

Metiers d'art

Papeterie