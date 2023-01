Patrick MERVENT

Préambule:

GUY EST DEVENU ROI DE JÉRUSALEM , POURQUOI NE DEVIENDRAI JE PAS DIEU !

de Geoffroy 1er Seigneur de Mervent Comte de Jaffa et d' Ascalon ( frère de Guy Roi de Jérusalem). XIIE SIÈCLE



MORTIS CONPTEMPOR QUAM LEO FORTIS

« qui craint moins la mort que les lions »

Devise de Geoffroy II Seigneur de Mervent

(fils de Geoffroy 1er). XIIE SIÈCLE



Épilogue : Si l'argent et le pouvoir te rende arrogant, la maladie et la mort te rappeleront que tu n'es rien ! Réflexion personnelle.



-----

Mervent est une commune située dans le sud Vendée qui est une ancienne Seigneurie du Moyen-Age et la terre de la légendaire fée Mélusine.



Étymologiquement Mervent viendrait du celtique "Morvend" (noires montagnes) et "Meren" (rivière) aussi Mervent signifierait la rivière de la montagne. Au niveau topographique c'est effectivement une bonne description du site de Mervent qui se situe sur la zone vendéenne du massif armoricain avec la rivière Mère et la rivière Vendée en canyon.



L histoire de Mervent est très ancienne et ses origines celtiques sont attestées par des fouilles archéologiques . Au Xème siècle Mervent est une terre des comtes du Poitou qui commencent à devenir de grands seigneurs indépendants. C'est à cette époque qu une viguerie administrée par un prévôt des comtes de Poitou est organisée , mais on retient surtout les noms des seigneurs vassaux des comtes du Poitou qui s' y sont succédés à partir du dernier quart du XIe siècle . La genèse seigneuriale connue vient de la Dame Alix (Mirabilis) de Mervent et Dame de Vouvant qui épousa en seconde noce Thibaut Chabot, ainsi jusqu'au début du XIIIème siècle, Mervent appartiendra à la famille Chabot.



Par la suite, au vu des alliances effectuées, c'est les Lusignan qui devinrent les maîtres des lieux. Le fils cadet de Lusignan Geoffroy 1er Seigneur de Vouvant , comte de Jaffa et d'Ascalon (en terre sainte ) deviendra prévôt administrateur de la Viguerie du Pays de Mervent en épousant Eustachie de Chabot en seconde noce . Leur fils, Geoffroy II, y construit le château neuf , avec la Tour Mélusine à Vouvant.



Dans le courant du XIIIème siècle, Mervent passa aux Parthenay-L'archevêque une nouvelle fois par alliance. En ces temps de guerre de cent ans les Parthenay-L'archevêque étaient alliés des Bourguignons eux mêmes alliés du Roi d ' Angleterre. Cette mauvaise alliance stratégique provoquera la confiscation des biens par le Roi de France . Aussi Arthur de Richemont, futur Arthur III de Bretagne connétable de France recevra la seigneurie de Parthenay en 1427 de Charles VII et la Seigneurie de Mervent en même temps . Il nommera son écuyer Artus Brécart (av.1415-1480) capitaine de Mervent. Ceci préfigurera les compagnies d'ordonnance, voulues par Charles VII mises en place par Arthur III (les compagnies d'ordonnance sont à l'origine de la Gendarmerie en France).



Aujourd'hui les ruines du château de Mervent édifié au XIIème-XIIIème siècle sont encore visibles dans les jardins de L'hôtel de ville...

Selon la légende on doit à Mélusine la malédiction " Pouzauges, Tiffauges, Mervent, Châteaumur et Vouvant iront chaque an, je le jure, d'une pierre en périssant. " à l'encontre de toutes les constructions qu'elle avait faite pour son époux Raymondin Seigneur de Lusignan. C'est en référence à la maison de Lusignan et à la fée Mélusine qu'on doit les armoiries du XVIè Siècle de Mervent (burelé Azur et Argent avec deux Serpents de Gueules)



