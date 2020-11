Patrick PATRICK LE DREN (LE DREN)

Cadre commercial . Gestion de projets



Mes atouts :

- Une bonne écoute et analyse amène vers une bonne solution.

- De bonnes compétences techniques des milieux du bâtiment et de l’industrie mécanique.

- Ma ténacité dans l'argumentation et la rigueur dans l’effort commercial.

- Une grande honnêteté dans les échanges constructifs.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Microsoft Project

Batigest

Microsoft Excel

TopSolid

Conception mécanique

Microsoft Access

Sketch up

Microsoft Word

Bureautique