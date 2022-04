Guillaume DUPRAT

• 06 années d’expériences en bureau d’étude

• Étude et chiffrage des projets en structure métallique

• Conception avec Catia V5 des pièces et assemblages mécaniques

• Maîtrise des modules EHI, EHA, EHF, Tubing & Piping, Cotations 3D-FTA

• Modélisation des tôles avec Advance steel et GSMD Catia V5

• Gestion, management des projets et équipes



Mes compétences :

environnement

DAO

Autocad

3D

Informatique

Autodesk Advance steel 2015

CATIA

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Global Positioning System

Apple Mac

Airbus A350 Aircraft

Airbus A320 Aircraft

3D Studio Max