Anthony LOGET

Programmeur CFAO justifiant de 10 ans d'expériences, j'ai une bonne maîtrise du logiciel CATIA V5 dans les modules de fabrication et de dessin. J'utilise également les logiciel NC Simul 10 et NC4CAM pour le contrôle des trajectoires d'usinages et le transfert de production. Le métier de programmeur me permet de m'épanouir, professionnellement, dans un univers en constante évolution. Je suis actuellement en poste dans l'entreprise LPF d'Auterive, appartenant au Groupe Le Piston Français



Mes compétences :

DAO

Productique

CAO

FAO

Mécanique

Catia V5

NC Simul

NC4CAM